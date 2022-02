Nach Brandbrief von Bürgermeistern: Gemeindetag BW berät über Morddrohungen

per Mail teilen

Der Gemeindetag Baden-Württemberg berät am Mittwoch über den Umgang mit Hassnachrichten im Netz und Morddrohungen gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land. Das Netzwerk "Junge Bürgermeister*innen" hatte in einem Brandbrief darüber geklagt. Hintergrund des Brandbriefes sind Attacken von radikalen Gegnern der Corona-Maßnahmen. Von Drohungen betroffen und Mitunterzeichner sind unter anderem auch Christof Bolay (SPD), Oberbürgermeister von Ostfildern (Kreis Esslingen) und Benedikt Paulowitsch (SPD), Bürgermeister von Kernen (Rems-Murr-Kreis). Beide fühlen sich nach Drohungen nicht mehr sicher und beklagen, dass die Kommunen insgesamt immer stärker in den Fokus bestimmter Gruppen geraten. Auch Fackelzüge vor privaten Wohnhäusern von Amtsträgern, Beleidigungen und Sachbeschädigungen seien nicht hinnehmbar.