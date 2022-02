per Mail teilen

Mehrkosten noch vor Baubeginn: Mit 97 Millionen Euro wird der Umbau der Mercedes-Benz-Arena anderthalbmal so teuer wie gedacht. Der Stuttgarter Gemeinderat gab nun grünes Licht.

Der Stuttgarter Gemeinderat hat am Donnerstag den Weg für den Ausbau und die Modernisierung der Mercedes-Benz-Arena freigemacht. In einer nichtöffentlichen Sitzung billigte das Gremium das erhöhte Baubudget. Ende Juli hatte der Gemeinderat einem Kostenplan von knapp 70 Millionen Euro zugestimmt, aufgeteilt zwischen der Stadt und der Stadion KG, an der auch der VfB Stuttgart beteiligt ist.

Stadion-Umbau: Nur ein Bauunternehmen hat ein Angebot abgegeben

Inzwischen ist klar, dass sich die Kosten auf knapp 97 Millionen belaufen werden. Weitere 1,5 Millionen Euro werden in eine Photovoltaikanlage im Bereich der Dachkonstruktion investiert. Bei der Ausschreibung hatten nur drei Unternehmen mitgeboten, zwei zogen wieder zurück. Übrig blieb nur ein Unternehmen, das sehr viel teurer kalkulierte, als man ursprünglich erhofft hatte.

Die Mercedes-Benz-Arena wird nach Ende der laufenden Saison umgebaut, um 2024 EM-tauglich zu sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Stuttgart hofft bei Europameisterschaft auf sechs Spiele

Der Stadionumbau ist unter anderem notwendig, um Auflagen des Europäischen Fußballverbandes UEFA für die Fußball-Europameisterschaft 2024 zu erfüllen. "Als einer von zehn Spielorten hoffen wir auf die Austragung von bis zu sechs Spielen im Sommer 2024", sagte Stuttgarter Baubürgermeister Thomas Fuhrmann.

Umbau der Haupttribühne behebt Sanierungsstau

Mit dem Umbau der Haupttribüne wird das letzte Bauteil im Stadion, das noch auf dem alten Erdwall erstellt wurde, erneuert. Damit werde der Sanierungsstau behoben und die Arena werde den Anforderungen an einen modernen Spielort gerecht, erklärte Fuhrmann. Der Umbau startet nach der aktuellen Bundesliga-Saison. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2024 andauern.