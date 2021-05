Noch vor der Sommerpause soll im Stuttgarter Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zur Opernhaussanierung fallen. Das hat der erste Bürgermeister der Stadt Fabian Mayer (CDU) am Dienstag im Gemeinderatsausschuss bekräftigt. Hinter diesem Grundsatzbeschluss steht die Summe von 500 Millionen Euro - das ist die Hälfte der Sanierungskosten, die sich die Stadt mit dem Land teilt. Die Abstimmung im Landtag ist dazu längst gefallen. Bürgermeister Mayer verwies darauf, dass sie in Stuttgart seit einem Jahr überfällig ist. Die Abstimmung wurde wegen Corona von Stuttgarts Ex -Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) vertagt. OB Frank Nopper (CDU) hat sie jetzt wieder zur Chefsache gemacht. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP unterstützen den Plan. Dagegen spricht sich die AfD aus. Unvorstellbar ist die Abstimmung zum jetzigen Zeitpunkt auch für SÖS Stadtrat Hannes Rockenbauch. Er will keinen Grundsatzbeschluss außerhalb der Haushaltsberatungen fassen.