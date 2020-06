Der Stuttgarter Gemeinderat tagt am späten Nachmittag erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder in voller Besetzung - in der Liederhalle, nicht im Rathaus. Im Zentrum der Debatte stehen die Ausschreitungen vom Wochenende.

Auf Initiative der CDU wollen fast alle Stadträte gemeinsam über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg einer Erklärung zustimmen, die den Gewaltausbruch vom Wochenende verurteilt und sich voll hinter den Einsatz der Polizei stellt. Es solle auch klar gemacht werden, dass es hier nicht um die Partyszene gehe, sondern, dass es sich um einzelne Kriminelle handele, die vielleicht die Partyszene als Trittbrett genützt hätten, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz gegenüber dem SWR. SÖS enttäuscht über bisherige Ablehnung von Streetworkern Lediglich Vertreter des SÖS Linken wollen dieser Erklärung nicht zustimmen, da sie sich zu wenig mit Ursachen des Gewaltausbruchs gegen die Polizei befasse, so ein Sprecher. Die SÖS fragt sich beispielsweise, warum der Gemeinderat den Antrag auf City-Streetworker bisher nicht unterstütz hat. SPD für bessere Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft, Gericht, Polizei und Jugendamt Der Fraktionsvorsitzende der SPD Martin Körner weist darauf hin, dass bei gewaltbereiten Jugendlichen schnell reagiert werden müsse. Es ginge darum, dass Staatsanwaltschaft, Gerichte, Polizei und Jugendamt gemeinsam handeln und nicht jeder für sich. Schließlich müsse mit den jungen Leuten mehr daran gearbeitet werden, damit so etwas nicht mehr passiere.