In der Stuttgarter Innenstadt werden künftig Überwachungskameras installiert. Die Maßnahme soll die Arbeit der Polizei zur Verhinderung und zur Aufklärung von Straftaten unterstützen.

Als Reaktion auf die Krawalle in Stuttgart werden künftig an Wochenenden zentrale Plätze der Innenstadt mit einer Videoüberwachung kontrolliert. Diesen Beschluss fasste der Stuttgarter Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Auf städtischen Flächen sollen rund 30 Kameras installiert werden.

Halbjährliche Entscheidung über Fortsetzung der Überwachung

Geplant sei eine Beobachtung in den Nächten auf Samstag, auf Sonntag und vor Feiertagen jeweils von 20.00 bis 6.00 Uhr. Die Maßnahme soll rund eine Million Euro kosten. Wann die Kameras in Betrieb gehen können, ist noch unklar. Ob die Überwachung jeweils fortgesetzt wird, soll der Gemeinderat halbjährlich neu entscheiden.

"Wir haben eine temporäre Videoüberwachung beschlossen. Und wir werden natürlich überprüfen, ob letzenendes die Plätze wieder besser werden, also sie weniger gefährlich sind und auch weniger Straftaten begangen werden. Deswegen ist eine ständige Überprüfung notwendig", sagte Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) dem SWR.

Im Fokus der Videoüberwachung stehen Flächen der Stadt und des Landes: der Obere Schlossgarten und der Schlossplatz sowie der Kleine Schlossplatz, die Zugangsbereiche der Stadtbahnhaltestellen Schlossplatz, Charlottenplatz und Hauptbahnhof sowie die Arnulf-Klett-Passage.

Mobile Jugendarbeit ab November geplant

Um eine Zuspitzung wie in der Nacht zum 21. Juni zu verhindern, will die Landeshauptstadt zudem mobile Jugendarbeit in der Innenstadt anbieten. Damit sei ein erster wichtiger Schritt getan, um ein versöhnliches Miteinander in der Innenstadt wiederzuerlangen, wird Isabel Fezer (FDP), Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, in einer Mitteilung zitiert.

"Über die Pionierleistung hinaus wollen wir jedoch weitere Potenziale der Jugendarbeit und aus verwandten Arbeitsbereichen mit Fokus Innenstadt betrauen. Unser Ziel ist, ein Gesamtkonzept, Integrierte Jugendarbeit in der Innenstadt innerhalb von vier Jahren zu konsolidieren."