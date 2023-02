Pünktlich zum Fasnets-Sonntag schlug in der St. Georgs Kirche pünktlich um 10 Uhr die Kirchenglocke zum närrischen Sonntagsgottesdienst in Stuttgart. Schon zum siebten Mal predigt Pfarrer Michael Heil in Reimen. Doch neben dem närrischen Humor findet er auch Worte für aktuelle Themen. Insbesondere für die Situation in der sich die katholische Kirche befindet. Wie er selbst sagt: "Die Kirche grad in dieser Zeit, ist kein Grund zur Heiterkeit."