Geldbeutel in Stuttgart gestohlen und nach PIN gefragt

Ein 47-jähriger Mann ist in der Klett-Passage in Stuttgart festgenommen worden. Er soll versucht haben, nach dem Diebstahl einer Geldbörse an die PIN einer 27-Jährigen zu gelangen.

Nach Angaben der Polizei hat der 47-Jährige am Montag in einem Café an der Königsstraße den Geldbeutel einer 27-Jährigen gestohlen. Im Anschluss soll er die Frau von einem Internet-Café in der Klett-Passage aus angerufen und nach ihrer Karten-PIN gefragt haben. Mutmaßlicher Dieb gab sich als falscher Polizist aus Ein Zeuge im Internet-Café habe gehört, dass sich der Mann am Telefon als falscher Polizeibeamter ausgab und die Polizei verständigt, hieß es weiter. Bei der Überprüfung des 47-Jährigen stellten die Beamten einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg fest. Ein Haftrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug.