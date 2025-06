In Aichtal haben Unbekannte am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Am frühen Montagmorgen ist in Aichtal (Kreis Esslingen) ein Geldautomat in die Luft gegangen. Gegen 4:30 Uhr hatten Anwohner im Ortsteil Neuenhaus einen lauten Knall gehört und die Polizei informiert. Diese leitete eine Fahndung ein. Gesucht werden laut Polizei ein dunkles Auto und drei Personen in dunkler Kleidung.

Automat bei der Sprengung komplett zerstört

Der freistehende Automat sei bei der Sprengung zerstört worden, so die Polizei. Zur Höhe des Sachschadens und zur Beute können die Einsatzkräfte aktuell noch nichts sagen.

Weitere Sprengungen im Herbst

Zuletzt wurde im Kreis Esslingen im November ein Geldautomat in Unterlenningen gesprengt, auch hier konnten die Täter fliehen. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) konnte die Polizei im November drei Männer festnehmen, die gerade versuchten, einen Geldautomaten zu sprengen.