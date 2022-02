per Mail teilen

In Uhingen (Kreis Göppingen) haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten flüchten und bislang trotz Fahndung mit einem Hubschrauber nicht gefasst werden, teilt die Polizei mit. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist unklar. Der Automat steht im Eingang eines Supermarktes. An dem Gebäude entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.