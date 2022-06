Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei sucht mit Großaufgebot

per Mail teilen

Unbekannte Täter haben in Eislingen (Kreis Göppingen) einen Geldautomaten gesprengt. Die beiden Männer hatten sich laut Polizei in der Nacht zum Montag an dem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Demnach sprengten sie den Automaten und flüchteten danach mit der Geldkassette auf einem Motorroller ohne Kennzeichen. Wieviel Geld sie erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach den Tätern - bisher ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gefährdet oder verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen. Laut Polizei sollen die Männer Sturmmasken getragen haben.