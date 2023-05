In Filderstadt im Ortsteil Sielmingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht auf Dienstag ein Geldautomat gesprengt worden. Vermutlich haben die Täter sich die Mühe aber umsonst gemacht.

In einer Bankfiliale in Filderstadt-Sielmingen hat eine Explosion erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei dem SWR am Dienstagmorgen mitteilte, haben Unbekannte dort in der Nacht gegen 1:30 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hörten nachts einen Knall und alarmierten die Polizei.

Fahndung: Hubschrauber über Sielmingen

Durch die Wucht der Explosion sei die Scheibe an der Bankfiliale zerstört worden, so ein Polizeisprecher. An Geld seien die Täter ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht gekommen. Zeugen haben beobachtet, wie zwei Personen zu Fuß flüchteten. Über ein Fluchtauto sei nichts bekannt, so der Sprecher weiter. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Tätern, allerdings ohne Erfolg.