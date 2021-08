Im Kreis Ludwigsburg sind erneut Hühner und Enten gestohlen und getötet worden, dieses Mal in Hessigheim. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit einem Fall in Besigheim.

Artgenossen dieser glücklichen Hühner wurden im Kreis Ludwigsburg gestohlen und dann geköpft.

In Hessigheim verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu einem umzäumten Gartengrundstück am Neckar. Dort öffneten sie laut Polizei ein Gehege und stahlen vier Laufenten und fünf Hühner. Zwei abgetrennte Köpfe landeten auf dem Nachbargrundstück. Was mit den anderen Tieren passierte, ist noch nicht bekannt.

Tierleichen in den Neckar geworfen?

Die Polizei geht aber wegen vorgefundenen Spuren davon aus, dass auch die anderen Hühner und Enten getötet wurden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie in den vorbeifließenden Neckar geworfen wurden. Nachbarn hatten laut Polizei gegen 4:15 Uhr Hühnergeschrei gehört und einen roten Kleinwagen aus Richtung des Gartens kommen sehen.

Lämmer und Hühner landeten in der Enz

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge zu einem ähnlichen Fall, der sich Mitte April auf der Vogelinsel in Besigheim ereignet hatte. Damals stahlen Unbekannte Lämmer und fast 20 Hühner von einem Gartengrundstück. Die geköpften oder ertränkten Tiere wurden später in der Enz gefunden.