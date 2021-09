Wahlbezirk Tegelbergschule Teil von bundesweiter Statistik

per Mail teilen

Der Geislinger Wahlbezirk 9, Tegelbergschule, ist für die repräsentative Wahlstatistik des Bundeswahlleiters ausgewählt worden. Das teilte die Stadt Geislingen an der Steige mit. Das bedeutet, dass Wählerinnen und Wähler dort zusätzlich zu ihrer Erst- und Zweitstimme auch ihr Geschlecht und ihre Geburtsjahresgruppe angeben. So werden Statistiken erhoben, welche Wählergruppen wie abgestimmt haben - das Wahlgeheimnis wird natürlich weiterhin gewahrt. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 2.600 repräsentativ ausgewählte Wahlbezirke.