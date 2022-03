Bürgerentscheid im September: Soll Geislingen den Landkreis Göppingen verlassen?

Der Streit um die Helfenstein-Klinik in Geislingen (Kreis Göppingen) zeigt Nachwirkungen. Ein Wechsel in den Alb-Donau-Kreis wird erwogen. Der Landkreiswechsel wäre etwas ganz Besonderes.

Soll die Stadt Geislingen versuchen, den Landkreis Göppingen zu verlassen? Am 26. September werden die Bürger der Stadt dazu befragt. Hintergrund ist die Entscheidung des Kreises, die örtliche Klinik in der bisherigen Form schließen.

Die Stadt Geislingen und viele Bürger wehren sich seit Wochen intensiv gegen das geplante Aus der örtlichen Helfensteinklinik. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss gefasst: Ein Bürgerentscheid soll kommen. Die Menschen sollen entscheiden, ob die Stadt Geislingen versuchen soll, den Landkreis Göppingen zu verlassen und sich stattdessen dem Alb-Donau-Kreis anzuschließen.

Geislinger Bürgerentscheid parallel zur Bundestagswahl

Die Frage, die es für die Geislinger am gleichen Tag wie die Bundestagswahl zu beantworten gilt, lautete in der Vorlage zum Gemeinderatsbeschluss am Mittwochabend: “Sind Sie dafür, dass die Stadt Geislingen an der Steige prüft, unter welchen Rahmenbedingungen ein Austritt aus dem Landkreis Göppingen sowie ein gleichzeitiger Übertritt in den Alb-Donau-Kreis realisiert werden kann?” Am Donnerstag teilte Geislingens OB Frank Dehmer (parteilos) mit: "Ich bin mir dessen bewusst, dass ein Landkreiswechsel, der im Übrigen bei uns ja auch mit einem Wechsel der Region und des zuständigen Regierungspräsidiums verbunden wäre, eine große Tragweite hat."

Geislingen sieht sich bei der Entscheidung über die Helfenstein-Klinik vom Kreis benachteiligt

Hintergrund des Bürgerentscheids ist der Ausgang der Debatte um die Helfenstein-Klinik in Geislingen: Am 21. Mai 2021 hat der Kreistag in seiner Sitzung mehrheitlich entschieden, die Helfensteinklinik in Geislingen zu schließen. Zuvor waren bereits über einen längeren Zeitraum wichtige Teile der Klinik und auch Personal aus dem Klinikstandort im oberen Filstal in Richtung Klinik am Eichert systematisch verlagert wurden. "Der durch den Kreistag ehemals gefasste Beschluss zur festen Standortgarantie der Helfensteinklinik, der da lautete: „Eine Klinik – Zwei Standorte!“ wurde durch diese Entscheidung des Kreistages quasi aufgehoben," heißt es aus Geislingen.

Stadt Geislingen befürchtet Schwächung ihrer Position

Das sei eine Entscheidung, die auf lange Sicht eine nachhaltige Schwächung der Stadt Geislingen als wichtiges Mittelzentrum mit zentraler Versorgungsfunktion für sämtliche Umlandgemeinden im oberen Filstal bedeute, heißt es weiter. In Geislingen werde das als eine Schwächung, "die sich letztlich auch auf die Umlandkommunen im oberen Filstal und die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig in den nächsten Jahren negativ auswirken wird" gesehen.

Geislingen will Wechsel in den Alb-Donau-Kreis prüfen

Die Verwaltung habe in den vergangenen Jahren immer wieder den Eindruck gewonnen, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat, dass die Stadt "nicht jene Wertschätzung, Unterstützung und Aufmerksamkeit durch den Landkreis Göppingen erfährt, die ihr eigentlich im Rahmen der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" zusteht. Daher soll geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen ein Austritt aus dem Landkreis Göppingen und ein gleichzeitiger Eintritt in den benachbarten Alb-Donau-Kreis möglich wäre.

Ein Kreis-Austritt wäre für Geislingen kompliziert - es würde unter anderem einen Wechsel vom Regierungsbezirk Stuttgart nach Tübingen und ein Wechsel von der Region Stuttgart in die Region Donau-Iller bedeuten. Auch Bad Herrenalb (Kreis Calw) hatte sich 2016 für einen Wechsel in den Kreis Karlsruhe ausgesprochen. Die Entscheidung für Geislingen müsste am Ende jedoch wohl der baden-württembergische Landtag treffen. Ein Gesetz zum Landkreiswechsel gibt es noch nicht.