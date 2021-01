Der Stadt Geislingen (Kreis Göppingen) fehlt das Geld für eine weitere Sanierung oder einen Neubau des Michelberg-Gymnasiums. Das wollen die Betroffenen nicht hinnehmen.

Rund 400 Demonstranten haben am Sonntag in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) für den Erhalt des Michelberg-Gymnasiums in Geislingen demonstriert, unter ihnen viele Eltern und Schüler. Ihre Forderungen richteten die Teilnehmer an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die als Gast zum Neujahrsempfang der örtlichen CDU geladen war.

Finanzielle Hilfe des Landes in Aussicht gestellt

Eisenmann sicherte den Demonstranten ihre Unterstützung zu. "Wir lassen Sie nicht hängen", sagte die Ministerin und versprach auch finanzielle Unterstützung des Landes. Am Montag wolle sie in einem Gespräch dem Geislinger Oberbürgermeister Frank Dehmer ihre Unterstützung zusichern. Nach der misslungenen Sanierung des Michelberg-Gymnasiums geht es jetzt darum, den Schulbetrieb für das kommende Schuljahr zu sichern.