Geislingen: Jugendlicher soll Mädchen mit Messer schwer verletzt haben

Ein 16-Jähriger sitzt wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll eine 15-Jährige angegriffen und dabei auch ihren Vater verletzt haben.

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) hat ein Jugendlicher nach Angaben von Ermittlern am Samstag ein Mädchen und dessen Vater mit einem Messer verletzt. Die 15-Jährige habe den vor der Wohnung stehenden Jungen gegen 14:30 Uhr eintreten lassen, da sie sich persönlich kannten, so die Behörden. Dort habe der 16-jährige Verdächtige sie angegriffen.

Vater greift ein und wird verletzt

Der Vater sei dazwischengegangen und habe den mutmaßlichen Täter in die Flucht geschlagen. Er und seine Tochter wurden bei dem Vorfall demnach verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei spricht im Fall der Tochter von schweren Verletzungen.

16-Jähriger im Gefängnis

Die Polizei fand den Verdächtigen schließlich an der Ruine Helfenstein oberhalb der Stadt Geislingen, wo er festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Sonntag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Über das Motiv ist derzeit nichts bekannt.