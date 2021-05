Knapp eine Woche nach der Entscheidung des Kreistags in Sachen Helfensteinklinik in Geislingen (Kreis Göppingen) hält die Kritik an dem Beschluss an. Der Geislinger Oberbürgermeister Frank Dehmer (parteilos) zeigte sich wütend über die Entscheidung. Er werde sich weiter für den Erhalt der Klinik einsetzen, sagte der OB am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Für Geislingen und das gesamte Umland sei der Beschluss des Kreistags ein extremer Nackenschlag. Das Ende der Diskussion sei aber noch nicht erreicht, sagte Dehmer. Die Helfensteinklinik in Geislingen soll nach einem Beschluss des Kreistags in eine sogenannte Praxisklinik umgewandelt werden, ohne stationäre Versorgung.