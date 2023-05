Armbändchen als 3G-Nachweis beim Einkaufen

In der Stadt Geislingen (Kreis Göppingen) können Kundinnen und Kunden in Geschäften ab sofort ihren 3G-Status durch ein Armbändchen nachweisen. Man freue sich, dass es nun einheitliche Regelungen für den Handel und das Rathaus gebe, sagte Oberbürgermeister Frank Dehmer (parteilos). Für das Bändchen muss man einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen negativen Testnachweis in der 3G-Kontrollstelle der Stadtverwaltung vorzeigen. Es ist dann jeweils einen Tag lang gültig. Das Armband ist als Alternative zum Vorzeigen eines Nachweises gedacht, beispielsweise durch eine Smartphone-App. Die Organisatorinnen und Organisatoren erhoffen sich, dass dadurch der Einkauf in teilnehmenden Geschäften erleichtert und lange Schlangen vermieden werden. Trotzdem ist der Einkauf auch weiterhin mit herkömmlichen 3G-Nachweisen möglich.