Ein erst 15-Jähriger wurde von der Polizei bei Geislingen (Kreis Göppingen) festgenommen. Der Jugendliche steht im Verdacht, mindestens zwölf Autos in der Region gestohlen zu haben.

Die Polizei hat letzte Woche einen 15-Jährigen in Kuchen bei Geislingen (Kreis Göppingen) festgenommen. Er wird verdächtigt, mehr als ein Dutzend Autos in der Region um Geislingen gestohlen zu haben. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Zeuge ertappte den Jungen auf frischer Tat, als er auf einem fremden Grundstück unterwegs war. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es ihm, den mutmaßlichen Dieb festzuhalten.

Fluchtgefahr: 15-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Tat war vermutlich nicht die erste, die der Minderjährige beging. Die Staatsanwaltschaft Ulm verdächtigt den 15-Jährigen, von April bis Ende Juli mehr als ein Dutzend Fahrzeuge gestohlen zu haben und diese ohne Führerschein gefahren zu sein. Zusätzlich wird der Junge des Hausfriedensbruchs verdächtigt. Die Polizei Geislingen prüfe außerdem, ob der 15-Jährige für weitere Autodiebstähle in den letzten Monaten verantwortlich sein könnte. Die Taten soll er im Bereich Donzdorf, Geislingen und Süßen (alle Kreis Göppingen) begangen haben.

Weil der Verdacht bestehe, dass der Jugendliche flüchten könne, erließ die zuständige Richterin einen Haftbefehl. Während der Ermittlungen müsse der 15-Jährige in Untersuchungshaft bleiben, so die Staatsanwaltschaft.