Eine vor rund zwei Wochen aus einem ICE von Stuttgart nach Berlin gestohlene kostbare Geige ist wieder da. Die Bundespolizei meldete am Mittwoch einen Fahndungserfolg.

Die wertvolle Geige war Mitte Mai aus einem ICE von Stuttgart nach Berlin verschwunden. Ermittlungsbeamte der Bundespolizei konnten das Instrument am Mittwoch finden.

Geige und Zubehör im Wert von mehr als 100.000 Euro

Den Ermittlungen zufolge soll eine 35-jährige Frau den Koffer mit dem Instrument und weiterem teurem Zubehör im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro Mitte Mai auf der Fahrt an sich genommen haben. In Mannheim verließ die Frau dann laut Polizei den ICE.

Es habe sehr viele Hinweise und Spuren gegeben, so die Polizei, die gut ausgewertet werden konnten. Durch gute Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden und Stellen und die Auswertung von Videoaufnahmen hätten die Ermittlerinnen und Ermittler dann am Mittwoch schließlich Geige und Beschuldigte in Mannheim ausfindig gemacht.

Die mutmaßliche Diebin war der Polizei bereits bekannt

Die 35-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen. Sie sei bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Der Geigenkoffer und dessen Inhalt wurden sichergestellt und werden demnächst der Eigentümerin zurückgegeben.

Rechtmäßige Besitzerin hatte den Verlust zu spät bemerkt

Die 59-jährige Berufsmusikerin hatte Mitte Mai erst nach Verlassen des Zuges in Stuttgart den Verlust ihres Geigenkoffers bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Fernzug bereits wieder auf dem Rückweg nach Berlin gewesen. Die Beamten gingen sofort davon aus, dass der Koffer mit der teuren Geige auf der Fahrt gestohlen worden war und starteten einen Zeugenaufruf.