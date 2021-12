per Mail teilen

Im Großraum Stuttgart werden über Social-Media-Dienste wie Telegram gefälschte Impfpässe angeboten. Die Ausweise haben laut Polizei Stempel von Einrichtungen aus Stuttgart oder Ludwigsburg. Insgesamt seien bisher in Stuttgart gefälschte Impfpässe im unteren dreistelligen Bereich entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Meistens würden die Fälschungen in Apotheken entdeckt werden. Die Benutzung eines gefälschten Impfpasses sei ein Betrugsdelikt. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass auch der illegale Handel mit digitalen Impfzertifikaten zunimmt. Daher rät die Polizei: Wem zum Beispiel über Telegram ein gefälschter Impfpass angeboten wird, sollte zur Sicherheit ein Bildschirmfoto machen und damit bei der Polizei Anzeige erstatten.