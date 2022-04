Wüten im Wald: Unbekannte Täter fällen bei Stuttgart-Heumaden 40 Bäume

In einem Waldstück am Rand von Stuttgart-Heumaden hat ein Unbekannter in den vergangenen Tage mindestens 40 Bäume gefällt oder angesägt - auch Bäume, die über 100 Jahre alt waren.

Umgelegt, angesägt, abgebrochen: Unbekannte haben in einem Waldstück am nordwestlichen Rand von Stuttgart-Heumaden wohl über mehrere Tage insgesamt 40 Bäume gefällt. Der oder die Täter sind wahllos und unprofessionell vorgegangen: Einige Bäume wurden nur angesägt und sind dann abgekracht, andere wurden komplett gefällt. Wer das getan haben könnte und mit welchem Motiv, das stellt die Behörden vor ein Rätsel.

Täter hat sich sich selber in Gefahr gebracht

"Ich frage mich, warum man so was macht", sagte David Burgdorf, der dem SWR den Schaden in dem städtischen Waldstück zeigte. "Für uns ist unverständlich, warum sich jemand selber in eine solche Gefahr begibt", ergänzt sein Kollege Torsten Lehmann. Immerhin sind neben kleinen auch sechs kapitale Bäume gefällt worden, die teilweise über hundert Jahre alt waren.

Spaziergängerin meldete der Stadt den Schaden

Derzeit sucht die Polizei wegen Sachbeschädigung nach dem Täter oder den Tätern - bislang ohne Erfolg. Dabei gibt es viel Publikumsverkehr in dem Waldstück. So hat auch eine Spaziergängerin die gefällten Bäume entlang eines Fußpfades entdeckt und der Stadt gemeldet. "Es sieht so aus, als wäre das über mehrere Tage passiert", sagte Burgdorf.

Forstamt: Solches Wüten im Wald ist bislang ein Einzelfall

Ihm sind einzelne Fälle bekannt, in dem Stadtbäume umgesägt wurden - da der Täter beispielsweise sich so mehr Licht für sein Zuhause schaffen wollte. Aber ein derartiges Wüten mitten im Wald, das ist dem Mitarbeiter des städtischen Forstamts noch nicht untergekommen.