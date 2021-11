Stuttgart und Umland: Hier wird der Opfer der Reichspogromnacht gedacht

Am 9. November vor 83 Jahren zündeten Nazis Synagogen an und verhafteten jüdische Mitbürgerinnen und -bürger. Am Jahrestag gibt es in der Region Stuttgart Gedenkveranstaltungen.

Das jüdische Gotteshaus in Göppingen brannte lichterloh. Mitglieder der NS-Kampfgruppe SA aus Geislingen (Landkreis Göppingen) hatten es in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Brand gesteckt. Später wurden nach Angaben der Stadt Göppingen alle jüdischen Männer zwischen 16 und 65 Jahren verhaftet und in den folgenden Tagen in das Vernichtungslager Dachau gebracht.

Göppingen erinnert an Nazi-Verbrechen

Zum Gedenken daran findet in Göppingen am Dienstag um 18:45 Uhr eine Gedenkfeier auf dem Platz der Synagoge statt. Zuvor lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zu einem Ökumenischen Friedensgebet in der katholischen Kirche St. Maria (18 Uhr) ein. Außerdem geplant ist eine Lesung im Alten E-Werk mit dem Titel "Georg Elser - Allein gegen Hitler" (20 Uhr) sowie der Vortragsabend "Aus der Vergangenheit lernen?!" am Freitag um 19:30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche.

Bürger lesen Namen der Toten vor

In Stuttgart versammeln sich Menschen ab 16 Uhr auf dem Karlsplatz am Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Dabei lesen den Angaben zufolge Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger die Namen der Toten. Ab 18 Uhr findet am Sitz der Israelitischen Religionsgemeinschaft (Hospitalstraße 36) eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht statt.

Jüdische und antifaschistische Lieder

An die Opfer der Pogromnacht in Stuttgart-Bad Cannstatt erinnert am Dienstag ab 18 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem dortigen Marktplatz. Dabei soll unter anderem der Freie Chor Stuttgart mit jüdischen und antifaschistischen Liedern auftreten. Anschließend ist ein gemeinsamer Zug zum Platz der ehemaligen Synagoge geplant, wo um 19 Uhr Kränze niedergelegt werden sollen. Ab 19:30 Uhr soll eine Lesung mit dem Titel "Antisemitismus - Von der Ausgrenzung zum Völkermord!" im Verwaltungsgebäude des Bezirksrathauses stattfinden.

Ausstellung über Holocaust-Überlebende

Auch in Weilheim (Kreis Esslingen) wird an den Beginn des Völkermords an den Juden erinnert. Im Hof des Schulzentrums Wühle ist eine Ausstellung über Holocaust-Überlebende zu sehen. Nach Angaben der Stadt stand die Ausstellung bereits in großen Metropolen der Welt und wurde von mehr als einer Million Menschen gesehen. Sie läuft noch bis zum 19. November.