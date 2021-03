In Aidlingen im Kreis Böblingen ist am Wochenende eine Geburtstagsfeier eskaliert. Ein 28-Jähriger wollte am Samstag mit drei anderen in seinen Geburtstag hineinfeiern.

Offenbar wegen zunehmenden Alkoholkonsums war der Mann jedoch bereits gegen 23 Uhr zunehmend aggressiv geworden und randalierte in der Wohnung. Vor der hinzugerufenen Polizei floh er zunächst, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. Beim Transport zur Dienststelle verhielt er sich weiterhin aggressiv, attackierte die Beamten und beleidigte sie. Während alle Partygäste wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt werden, kommen bei dem 28-Jährigen Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung hinzu.