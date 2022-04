Gebäude nach Brand unbewohnbar

In einem Wohnhaus im Lenninger Stadtteil Schopfloch (Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte waren entsprechende Rauchwolken zu sehen. Vor Ort stellte sich heraus, dass auch Flammen aus den Fenstern schlugen und sich auf große Teile des Gebäudes, unter anderem den Dachstuhl, ausbreiteten. Der 63-jährige Bewohner des Hauses war unverletzt geblieben, wurde aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung auf eine mögliche Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge ist ein Sachschaden an dem unbewohnbar gewordenen Gebäude in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden.