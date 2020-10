Ein 42-jähriger Mann hat am frühen Samstagmorgen Brandsätze auf mehrere Gebäude in Marbach am Neckar geworfen. Polizisten verfolgten den Verdächtigen und konnten ihn stellen.

Mit selbstgebauten Brandsätzen soll der offenbar verwirrte Mann mehrere Gebäude in der Innenstadt von Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) beworfen haben. Darunter sei auch das Polizeirevier, die evangelische Kirche und ein Mehrfamilienhaus, wie die Polizei Ludwigsburg am Samstag mitteilte. Der 42-Jährige verwendete dabei mutmaßlich sogenannte Molotow-Cocktails.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Mehrfamilienhaus bereits im Vollbrand. Zuvor hatten Ersthelfer den Brandsatz an der evangelischen Kirche gelöscht und die fünf Bewohner des brennenden Hauses ins Freie gebracht. Die Polizisten löschten die fast zwei Meter hohen Flammen am Eingangsbereich des Polizeireviers. Insgesamt wurden den Angaben zufolge acht Menschen leicht verletzt - darunter vier Bewohner des Mehrfamilienhauses, zwei Polizisten und zwei Ersthelfer.

Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren, aber auch Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften in der Innenstadt tätig. Ein ebenfalls eingesetzter Polizeihubschrauber hatte zudem das Stadtgebiet auf weitere Brandstellen überprüft. Auch der Bürgermeister Jan Trost und Vertreter der Stadt Marbach am Neckar waren vor Ort. "Ich bin schockiert, dass so etwas in unserer Stadt passiert. Und dass jemand gleich an drei verschiedenen Orten Brandsätze wirft, das ist wirklich unverstellbar", sagte der Bürgermeister dem SWR. Die Feuerwehren und Rettungskräfte hätten schlimmeres verhindert.

Brand in Marbach am Neckar: Ein offenbar verwirrter Mann hat in der Schillerstadt mehrere Brandsätze geworfen. 7Aktuell

Polizisten verfolgen und stellen Flüchtigen

Unmittelbar nach der Tat konnten drei Polizisten einen Verdächtigen verfolgen und stellen. Bei der Festnahme bewarf der Mann eine Beamtin mit einer nicht brennenden Schnapsflasche. Er führte laut Polizei auch einen Schlagstock mit sich. Zudem soll der Tatverdächtige die Beamten beleidigt und wirre polizei- und fremdenfeindliche Parolen von sich gegeben haben. Nach Angaben der Polizei befand sich der mutmaßliche Täter in einem "psychischen Ausnahmezustand".

Auf SWR-Nachfrage sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums, das weitere Ermittlungen zeigen sollen, ob der 42-Jährige unter Umständen unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte oder in wie weit er überhaupt zurechnungsfähig war. Bei seiner Festnahme habe er auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck gemacht. Der mutmaßliche Brandstifter wurde noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Bislang war er nicht auffällig geworden, wie die Polizei der Deutschen Presseagentur mitteilte.

Mehrfamilienhaus ist einsturzgefährdet

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden am Mehrfamilienhaus auf mindestens 500.000 Euro belaufen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Ein Nachbargebäude kann aufgrund der Kohlenmonoxidbelastung nicht mehr betreten werden. Die Bewohner hatten das Gebäude zuvor selbstständig verlassen. Die Schäden an der Kirche wurden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Brandschäden am Polizeirevier konnten noch nicht beziffert werden.