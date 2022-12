Probleme für Bahnreisende: Wieder Streik beim Bahnunternehmen SWEG

per Mail teilen

Erst am Donnerstag ist ein Streik der GDL zu Ende gegangen, jetzt hat die Gewerkschaft erneut die Lokführer der SWEG aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Züge könnten im Fahrtverlauf stehen bleiben und ausfallen.

Wer in Baden-Württemberg mit dem Zug fährt, muss erneut mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund ist ein weiterer Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Das teilte das Unternehmen mit. Der Ausstand sollte um 15:30 Uhr starten. Ein Endzeitpunkt wurde noch nicht bekannt gegeben. Eine Stellungnahme der GDL gab es zunächst nicht.

"Es ist möglich, dass Züge auf dem Fahrtverlauf stehen bleiben und ausfallen. Fahrgäste müssen dies bei Ihrer Reiseplanung unbedingt berücksichtigen und gegebenenfalls auf alternative Reisemöglichkeiten ausweichen."

GDL will Tarifvertrag für gesamte SWEG aushandeln

Die GDL hatte in den vergangenen Wochen immer wieder kurzfristig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der letzte Streik ging erst am Donnerstag zu Ende. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt. Bisher verhandelt die GDL ausschließlich die Tarifverträge für Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern in der SWEG-Tochter SBS. Künftig möchte sie aber für den gesamten SWEG-Konzern einen Tarifvertrag für die mehr als 500 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aushandeln. Insgesamt zählt der Konzern 1.800 Beschäftigte. Die SWEG lehnt das ab.

SBS war früher Abellio

Ende 2021 hatte die SWEG die Abellio Rail Baden-Württemberg übernommen und in das Tochterunternehmen SBS überführt. Die Abellio-Tochter war Ende 2021 in finanzielle Schieflage geraten. Die landeseigene SWEG hatte das Unternehmen daraufhin für zunächst zwei Jahre übernommen und wollte ursprünglich auch darüber hinaus das "Abellio-Netz" betreiben. Im Oktober hatte die SWEG bekannt gegeben, dass sie sich an der neuen Ausschreibung des Netzes nicht beteiligt und somit diesen Teil ihres Verkehrsbetriebes wieder abgeben wird.