"Um mich herum wuselt es hier nahe des Stuttgarter Rotebühlplatzes. Die Innenstadt ist wieder gut belebt und es liegt Urlaubsstimmung in der Luft", sagt unsere Reporterin Sophia Volkhardt.

Die Eintrittskarte für die neu gewonnenen Freiheiten wie zum Beispiel einen Restaurantbesuch ist an Bedingungen geknüpft: Gäste müssen entweder genesen, geimpft oder frisch getestet sein. Die Stuttgarter Gastronomin Madeleine Al Sahuri-Schwer hat sich dazu entschlossen, ihren Gästen selbst eine Testmöglichkeit anzubieten. Die Testung daure ein paar Minuten und so sei es für den Gast am einfachsten. Mit vorigem Termin bei einem Testzentrum sei das alles viel komplizierter.