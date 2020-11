Das Alte Schauspielhaus in Stuttgart wird am Freitag 111 Jahre alt. Es ist eine historische Spielstätte mit großer Tradition Das Haus in der Innenstadt hat eine wechselvolle Geschichte. Das Stuttgarter Schauspielhaus wurde 1909 erbaut und überstand den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet. Heute ist es unter dem Namen Altes Schauspielhaus bekannt. Das Gebäude in der Kleinen Königstraße gilt noch heute als architektonische Perle des Jugendstils. In der Glanzzeit zwischen 1923 und 1933 traten hier Stars auf wie Heinrich George und Heinz Rühmann. Bis heute wird das Alte Schauspielhaus vom Stuttgarter Publikum sehr geschätzt. Die Schauspielbühnen in Stuttgart, das Alte Schauspielhaus und die Komödie im Marquardt, gelten als das Sprechtheater mit der höchsten Besucherzahl im ganzen Land.