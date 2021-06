Die Stuttgart-21-Pläne für die Gäubahn über den Flughafen Stuttgart sollen Ende April mehrere Tage lang öffentlich diskutiert werden. Zuletzt hatte ein Vorschlag für einen Gäubahntunnel für Gesprächsstoff gesorgt. Die Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm hält laut Regierungspräsidium an der beantragen Streckenführung durch Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) fest. Die Tür zur Lösung Gäubahntunnel bleibe aber offen, so die Behörde am Mittwoch. Das Bundesverkehrsministerium hatte einen Gäubahntunnel vorgeschlagen und die Kosten für einen Ausbau der Gäubahn Stuttgart-Zürich inklusive Tunnel auf 2,1 Milliarden Euro beziffert. Die Bahn plant die Anbindung der Gäubahn über die von der S-Bahn genutzte Strecke durch Leinfelden-Echterdingen und den Flughafen an die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm.