Nilgans-Plage in Stuttgart: Kommt ein "Gänsemanagement"?

Nilgänse sorgen mit Unmengen von Kot für Ärger in Parks und an Seen in Stuttgart. Bei den Behörden ist von einem "Gänsemanagement-Plan" die Rede. Aber tut sich wirklich was?

So schön die Tiere anzusehen sind - Nilgänse machen viel Ärger. Sie verschmutzen Liegewiesen, verkoten Freibäder und Wege, vertreiben heimische Vogelarten und fressen den Bauern Pflanzen und Getreide von den Feldern und Äckern weg. Von der EU wurden Nilgänse bereits als „invasive Art“ eingestuft. Denn sie vermehren sich rasant: In den letzten Jahren hat sich die Fläche der Reviere mit Brutpaaren verdoppelt! Die Nilgans kommt aus Afrika und macht sich in Stuttgarter Gefilden immer mehr breit. SWR Nilgänse sind gut zu erkennen an den braunen Flecken um die Augen und stammen ursprünglich aus Afrika. Nach Deutschland kamen die Tiere in den 1970er-Jahren über Großbritannien, wo sie seit dem 18. Jahrhundert als Ziergeflügel gehalten wurden. Durch den Klimawandel fühlen sie sich inzwischen auch bei uns wohl. Landesjagdverband warnte schon vor Jahren Die Schlossgarten-Anlagen in Stuttgart sind ein wahrer Nilgans-Hotspot. Schon vor Jahren hatte Klaus Lachenmaier, Wildtierexperte beim Landesjagdverband Baden-Württemberg, vor der steigenden Zahl exotischer Gänse gewarnt. Warum schaut die Stadt Stuttgart zu und unternimmt nichts? Trotz zunehmender Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern? In Eppingen (Kreis Heilbronn) etwa haben die Behörden schon reagiert. Auch drei Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind in Sachen Nilgänse weiter als Stuttgart. Vor allem die gallig-grünen Hinterlassenschaften der Nilgänse nerven viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter. SWR Seit November ist in der Landeshauptstadt von einem "Gänsemanagement-Plan" die Rede. Es gab eine Online-Sitzung zu diesem Thema mit Stadt und Regierungspräsidium Stuttgart, dem Amt für Umweltschutz und dem Landesjagdverband. Alle waren sich einig: Es müssen Maßnahmen ergriffen werden. Doch wie ernst ist es der Landeshauptstadt damit? RP: "Gänsemanagement" könnte teuer werden Auf SWR-Anfrage warnte das Regierungspräsidium Stuttgart, dass die Bekämpfung von Nilgänsen sehr zeit- und kostenaufwändig werden könne. Zunächst werde geprüft, wie groß der negative Einfluss auf die heimische Biodiversität sei. Je nach Ergebnis werde dann ein Managementkonzept erarbeitet. "Zum jetzigen Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, ob überhaupt Maßnahmen ergriffen werden und wenn ja, welche.“ Dabei gäbe es einige Möglichkeiten, die Gänse-Population zu minimieren, sagte Klaus Lachenmaier vom Landesjagdverband dem SWR. Verscheuchen und Vergrämen zum Beispiel. Oder Liegewiesen in Parks und Freibädern für Gänse unattraktiv machen, indem man sie nicht mäht. Gänse mögen nämlich keine langen Gräser. Klaus Lachenmaier, Wildtierexperte beim Landesjagdverband Baden-Württemberg, warnte schon vor Jahren vor exotischen Gänsen. SWR Experte: Verschiedene Möglichkeiten für ein "Gänsemanagement" Auch die Entnahme von Vögeln und die Reduktion des Nachwuchses seien Optionen, so Lachenmaier. Ebenso die Jagd auf die Tiere. Pro Jahr werden in Baden-Württemberg rund 1600 Nilgänse erlegt. Wobei das Jagen nur auf dem Land erlaubt ist, nicht in der Stadt. Die Nilgänse komplett aus der Stadt zu vertreiben, so der Wildtierexperte Lachenmaier, sei ein schwieriges Unterfangen. Aber sie auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, sei möglich. Je früher man damit anfange, umso besser. Zumal die Stadt Stuttgart nicht nur mit Nilgänsen, sondern auch mit Kanadagänsen Probleme hat.