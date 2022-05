Tödlicher Unfall: Kleintransporter rollt zurück und erfasst Frau

Eine 49-jährige Fußgängerin ist nach einem tragischen Unfall in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) gestorben. Die Frau wollte hinter einem Kleintransporter, der an einer Einmündung wartete, über die Straße gehen. Doch als die 49-Jährige hinter dem Wagen herging, rollte dieser zurück und stieß sie um, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau stürzte so unglücklich mit dem Kopf auf den Asphalt, dass sie noch in der Nacht ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag. Es sei noch unklar, ob der 49-jährige Fahrer zurückgesetzt habe oder seinen Wagen leicht zurückrollen ließ, hieß es bei der Polizei.