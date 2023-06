Countdown zur Fußball-EM 2024 in Stuttgart beginnt

Am Mittwoch beginnt für Fans die heiße Phase: Dann ist es noch ein Jahr bis zur EM 2024 mit fünf Spielen in Stuttgart. Die UEFA sucht 1.600 Freiwillige - auch für Dopingkontrollen.

In Stuttgart macht sich die Fußball-EM 2024 ab diesem Mittwoch immer stärker bemerkbar. Denn ab dann ist es noch ein Jahr bis zum Beginn der Europameisterschaft, die nach 1988 zum zweiten Mal in Deutschland stattfindet. Fünf Partien werden dabei in Stuttgart ausgetragen.

Viertelfinale der EM in Stuttgart

Im Juni 2024 sollen zunächst vier Gruppen-Begegnungen in Stuttgart stattfinden. So treffen beispielsweise zwei Mal jeweils Mannschaften der Gruppe A in der Landeshauptstadt aufeinander. An einem dieser Termine, am 19. Juni, ist die deutsche Nationalelf zu Gast. Am 5. Juli wird Stuttgart dann Austragungsort des Viertelfinales.

Die deutsche Nationalelf singt 2006 im Stuttgarter Stadion die Nationalhymne. 2024 ist das Team mit der jüngeren Generation wieder da. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Mercedes-Benz-Arena wird für EM umgebaut

Stuttgart zählt mit neun anderen deutschen Großstädten zu den Austragungsorten der EM 2024. Damit die Mercedes-Benz-Arena den Anforderungen entspricht, wird es derzeit bereits umgebaut. Die Kosten dafür liegen nach offiziellen Angaben bei 100 Millionen Euro, dürften aber Schätzungen zufolge höher ausfallen. So steht beispielsweise bereits die Zahl von rund 130 Millionen Euro im Raum.

Gratis-Eis auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Unter dem Motto "One year to go" will die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart die Menschen ab Mittwochnachmittag auf die EM einstimmen. Auf dem Stuttgarter Marktplatz soll dafür beispielsweise der Pokal als große Trophäe zu sehen sein. Außerdem gibt es kostenloses Eis mit der Geschmacksrichtung Erdbeer-Melone und ein Neun-Meter-Schießen.

Der frühere Fußballspieler Cacau (Claudemir Jeronimo Barreto, l-r), Anfang 2023 zusammen mit Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU), der Kunstturnerin Elisabeth Seitz und dem Kugelstoßer Niko Kappel bei einem Foto-Termin dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

UEFA sucht helfende Hände - auch bei Dopingkontrollen

Damit bei der EM alles reibungslos abläuft, sucht die Europäische Fußball-Union (UEFA) derzeit noch rund 16.000 freiwillige Helferinnen und Helfer. In Stuttgart sind es 1.600, also genau ein Zehntel davon. Die Einsatzbereiche sind vielfältig: So besteht beispielsweise die Möglichkeit, im Anti-Doping-Bereich mitzuarbeiten. Die Freiwilligen haben dabei die Aufgabe, die ausgewählten Spieler über die anstehende Probe zu informieren und sie schließlich bis zum Endergebnis des Tests zu begleiten.