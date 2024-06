Fußball-EM in Stuttgart: Die belgische Nationalmannschaft ist da

Die belgischen Nationalspieler sind in Stuttgart gelandet, in Ludwigsburg schwenkten Grundschüler für sie kleinen Fahnen. Doch der Zeitplan der Belgier ist wohl sehr straff.

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft ist am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr am Stuttgarter Flughafen gelandet. In roten Trainingsanzügen stiegen Stars wie Kevin de Bruyne, Matz Sels oder Romelu Lukaku aus dem Flugzeug. Einige Fußballfans, die dort auf die belgische Mannschaft gewartet hatten, konnten ein Autogramm ergattern.

SWR-Reporterin Katja Trautwein über die Ankunft in Ludwigsburg:

Fußball-Star Kevin de Bruyne in Ludwigsburg

Vier EM-Quartiere gibt es während des Fußballtuniers in Baden-Württemberg. Mit den Belgiern ist am Mittwoch die letzte Nationalmannschaft in Stuttgart gelandet. Ihr Ziel: Das Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. Mit Fähnchen und Plakaten wurden die belgischen Fußballer dort empfangen.

Fußball-Stars wie Kevin de Bruyne (links) und Matz Sels (rechts) sind zusammen mit anderen Spielern der belgischen Nationalmannschaft am Flughafen Stuttgart gelandet Flughafen Stuttgart / Thomas Niedermüller

Kinder vor Schlosshotel können EM-Spieler nur von weitem sehen

Die Kinder, die zur Begrüßung eingeladen waren, haben die Spieler aber kaum gesehen. Eine Kindergartengruppe aus der Stadt sowie Grundschüler der Sophie-Scholl-Schule standen mit kleinen belgischen Nationalflaggen bereit und begrüßten die belgischen Fußballer herzlich.

Viel von den Spielern sehen konnten sie aber nicht. Der Mannschaftsbus fuhr an den Kindern vorbei und die Belgier verschwanden rund 150 Meter entfernt im Schlosshotel. "Ich hatte mehr Hoffnung, dass sie auf uns zukommen", sagt der zehnjährige Momo von der Sophie-Scholl-Schule. "Sonst fand ich es aber schon cool."

Straffer Zeitplan für die Belgier

Dass die Spieler vor dem Schlosshotel keine Zeit für Autogramme hatten, begründet Hotel-Geschäftsführer Matthias Finkbeiner mit dem straffen Zeitplan der Mannschaft. "Dass die Spieler nicht raus sind, liegt vermutlich daran, dass sie viel Programm haben. Das Mittagessen darf beispielsweise nur 20 Minuten gehen und dann geht es direkt weiter."

Ihr erstes EM-Spiel hat die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco am 17. Juni gegen die Slowakei. Danach warten Rumänien und die Ukraine. Manch einer räumt den Belgiern gute Chancen bei der diesjährigen Europameisterschaft ein. Seit Trainer Tedesco die Nationalmannschaft im Februar 2023 übernommen hat, hat sie zehn von 14 Spielen gewonnen und vier Mal unentschieden gespielt.