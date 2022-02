Rottenburger Bischof Fürst lobt Ergebnisse der Synodalversammlung

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hält die Reformbeschlüsse der dritten Synodalversammlung für einen "unerwartet großen Erfolg". Bei der Versammlung in Frankfurt am Main hatten die Delegierten unter anderem beschlossen, dass die Gläubigen eines jeden Bistums künftig stärker an der Berufung eines neuen Bischofs beteiligt werden sollen. Fürst nannte das einen "Schritt der Erneuerung". Die Synodalversammlung sprach sich auch für die Segnung homosexueller Paare, die Zulassung der Ehe für Priester und Frauen als Diakoninnen aus. Sie befürwortete auch eine Änderung des geltenden Arbeitsrechts. Eine deutliche Mehrheit verlangte, die Diskriminierung und drohende Kündigung homosexueller kirchlicher Mitarbeiter zu beenden. Fürst beteuerte, in der Diözese Stuttgart-Rottenburg habe kein Mitarbeiter aufgrund seiner sexuellen Orientierung Repressalien oder gar eine Kündigung zu befürchten. Die Synodalversammlung ist das zentrale Gremium des Reformprozesses "Synodaler Weg", den die deutschen Katholiken 2019 begonnen haben. Er ist eine Reaktion auf die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche.