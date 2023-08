Eine Urlauberin aus dem Schwarzwald ist am Samstag beim Wandern tödlich verunglückt. Die 57-Jährige war mit ihrem Ehemann auf der Wanderroute in der Almbachklamm bei Marktschellenberg (Kreis Berchtesgaden) unterwegs. Laut Polizei rutschte die Frau auf dem engen Pfad aus und stürzte rund 200 Meter an der Hammerstilwand in die Tiefe.