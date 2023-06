per Mail teilen

Zwei Frauen schweben nach einem Verkehrsunfall im Kreis Göppingen in Lebensgefahr. Auf der Auffahrt zur A8 bei Mühlhausen im Täle, prallten drei Autos aufeinander.

Bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) prallten am Samstag drei Fahrzeuge aufeinander. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 21-Jährige bei Mühlhausen im Täle aus Richtung München kommend, von der Autobahn ab. Offenbar missachtete sie kurz darauf an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Fahrers, der in entgegengesetzte Richtung auf die A8 auffahren wollte. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.

Laut Polizei wurde das Fahrzeug des Manns durch den Zusammenstoß auf eine andere Fahrspur geschleudert. Dort prallte es mit einem dritten Fahrzeug, das die A8 aus Richtung Stuttgart verlassen hatte, zusammen.

Zwei Frauen schweben in Lebensgefahr

Insgesamt fünf Personen befanden sich laut einem Sprecher der Polizei in den drei Fahrzeugen, die am Unfall beteiligt waren. Zwei der Fahrer hätten nur leichte Verletzungen erlitten. Der aus Stuttgart kommende Mann, sogar unverletzt geblieben. Die beiden Mitfahrerinnen des Mannes, der auf eine weitere Fahrspur geschleudert wurde, seien jedoch lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe sie schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 75.000 Euro.