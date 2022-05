Es war ein Einsatz der besonderen Art: Am Samstagabend musste die Polizei in Geislingen (Kreis Göppingen) einen Fuchs aus einem Wohnzimmer retten. Der Fuchs hatte sich offenbar in die Wohnung verlaufen. Die Bewohner konnten das verängstigte Tier aber nicht wieder rausbekommen. Eine Streife der alarmierten Polizei Geislingen nahm den Jungfuchs kurzerhand am Schlawittchen und beförderte ihn nach draußen.