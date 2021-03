Mediziner und Zecken-Fachleute befürchten langfristig eine steigende FSME-Gefahr – auch außerhalb der bekannten Risikogebiete. 2020 wurde in Deutschland ein neuer Höchststand der Erkrankungen verzeichnet.

Schon seit mehreren Jahren beobachten Experten in Deutschland eine Zunahme der von Zecken übertragenen FSME-Erkrankungen. Nun haben Forscher der Universität Hohenheim in Stuttgart mitgeteilt, dass sie einen langfristig ansteigenden Trend befürchten. Die meisten Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) - einer Viruserkrankung der Hirnhäute und des Gehirns - gibt es in Süddeutschland. Nach 2018 stand Baden-Württemberg auch 2020 wieder an der Spitze der Statistik. 331 Menschen sind nach Angaben des Landesgesundheitsamt 2020 in Baden-Württemberg an FSME erkrankt. Deutschlandweit waren es über 700. Laut Landesgesundheitsamt in Stuttgart sind vor allem höhere Lagen vom Anstieg der Zahlen betroffen - etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben. Zu einem besonderen Hotspot entwickle sich der Landkreis Ravensburg.

Gemeiner Holzbock, Auwaldzecke, Hyalomma-Tropenzecke

Bisher ist die Auwaldzecke hauptsächlich als Hundeparasit aufgefallen. Sie kann die Babesiose übertragen, auch Hundemalaria genannt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In nördlicheren Bundesländern ist die FSME ebenfalls auf dem Vormarsch. Das könne mit dem Klimawandel zu tun haben, vermutet die Parasitologin Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim. Die häufigste heimische Zecke "Gemeiner Holzbock" sei inzwischen auch im Winter aktiv. Auch die sogenannte Auwaldzecke könnte eine Rolle bei der Ausbreitung der FSME spielen.

Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr sieht dennoch keinen Grund für Panik: "Mit einer Impfung kann man sich gut schützen. Vor allem in den Risikogebieten könnten dadurch die Krankheitszahlen drastisch gesenkt werden, denn leider sind in Deutschland schätzungsweise nur rund 20 Prozent der Bevölkerung geimpft."