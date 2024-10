Viele junge Menschen machen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in den Bereichen Altenpflege und Kinderbetreuung. Nun gibt es in Baden-Württemberg ein neues FSJ. Die Nachfrage ist groß.

Zum ersten Mal haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) ein neues Programm vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg begonnen. Unter dem Titel "FSJ digital" bietet das Landesmedienzentrum in Stuttgart - gemeinsam mit regionalen Stadt- und Kreismedienzentren - insgesamt 38 jungen Menschen erstmals die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich digitaler Medien zu absolvieren.

Neues FSJ-Angebot in Stuttgart

Die FSJlerinnen und FSJler sollen während ihres zwölfmonatigen Freiwilligendienstes an vielfältigen Projekten der Medienbildung, der aktiven Medienarbeit und des Jugendmedienschutzes mitarbeiten, heißt es vom Landesmedienzentrum. Ihr neu erworbenes Wissen sollen die Jugendlichen dann an Schulen und außerschulische Einrichtungen weitergeben. "Über ihr soziales Engagement und ihre kreative aktive Medienarbeit machen die jungen Menschen im "FSJ digital" lebendige Erfahrungen, die ihre Persönlichkeit prägen. Diese vielfältigen Eindrücke bieten Impulse zur Orientierung in sozialen und medienpädagogischen Berufsfeldern", so Michael Zieher, Direktor des Landesmedienzentrums.

Tim-Jasper Ehresmann, 20 Jahre alt, ist FSJler und hat eine Mülltrennungsmaschine gebaut. Er findet Deutschland sollte insgesamt digitaler werden, deshalb hat er sich für das FSJ am Landesmedienzentrum entschieden. SWR Sophie Rebmann

Von 3D-Druck über Robotik bis hin zur Wissensvermittlung

Auf der Homepage vom Landesmedienzentrum wird beispielsweise beworben, dass sich FJSlerinnen und FSJler mit Themen wie 3D-Druck, Robotik oder Fotografie und Videoproduktion beschäftigen können. Dabei sollen sie Erfahrungen sammeln, die sie - zum Beispiel an Schulen - weitergeben. "Zusammen im Team hilfst du Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen dabei, neue Tools zu verstehen und einzusetzen", heißt es in einem Werbevideo. Hierfür wurde laut Landesmedienzentrum ein nachhaltiges pädagogisches Gesamtkonzept entwickelt, das die Freiwilligen eng in die Arbeit an Schulen und außerschulischen Lernorten einbindet, wo sie ihr Wissen weitergeben.

FSJlerin Jannika Meer, 18 Jahre alt, hat ein Modell gebaut, bei dem die Fenster je nach Hitze automatisch auf- und zugehen. SWR Sophie Rebmann

Große Nachfrage nach "FSJ digital"

Die Nachfrage nach dem neuen Freiwilligendienst sei groß gewesen, alle 38 Stellen seien schnell besetzt worden, heißt es von der Ausbildungsstelle. Einsatzstelle für die Freiwilligen sind das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg mit seinen Standorten Stuttgart und Karlsruhe oder eines von 38 regionalen Medienzentren in Baden-Württemberg. Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg ist Träger des Freiwilligendienstes und fördert den Einsatz der FSJlerinnen und FSJler über das Innovationsprogramm "Digitale Schule" des Kultusministeriums Baden-Württemberg.