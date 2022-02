Grünes Licht für Frühlingsmessen und Retro Classics

per Mail teilen

Die Stuttgarter Frühlingsmessen werden in diesem Jahr wieder in den Osterferien stattfinden. Das teilte die Landesmesse Stuttgart mit. Vom 21. bis 24. April 2022 sind sechs Messen gleichzeitig auf dem Messegelände vertreten: die Slow Food, die Garten Outdoor Ambiente, die Fair Handeln, die i-Mobility sowie die Haus Holz Energie. Außerdem findet auf dem Stuttgarter Messegelände parallel die Oldtimermesse Retro Classics statt. In den vergangenen zwei Jahren waren die Stuttgarter Frühlingsmessen pandemiebedingt ausgefallen.