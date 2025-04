Panne auf dem Frühlingsfest Stuttgart: Passagiere stecken in Fahrgeschäft fest

Schreckminuten für 14 Passagiere eines Fahrgeschäfts auf dem Frühlingsfest Stuttgart: Sie saßen rund eine halbe Stunde fest, weil der Strom weg war. Ein Mann erlitt einen Schock.

Am Sonntagabend sind auf dem Frühlingsfest in Stuttgart 14 Menschen im Fahrgeschäft "Booster Maxxx" festgesessen. Bis zur Evakuierung haben sie laut Polizei rund 30 Minuten in über 50 Metern Höhe verbracht. Das erklärte am Mittwoch die stadteigene Gesellschaft in.Stuttgart, die das Frühlingsfest veranstaltet. Da die Passagiere nicht kopfüber gehangen sind, habe es keine Sicherheitsrisiken gegeben, heißt es von der Polizei. Ein Mann stand nach dem Vorfall unter Schock und wurde vor Ort behandelt.

Kein Stromausfall, sondern eine gelockerte Anschlussklemme

Das Fahrgeschäft Booster Maxxx ist dieses Jahr eine Neuheit auf dem Frühlingsfest. Es ist 55 Meter hoch und soll die Fahrgäste auf bis zu 120 Stundenkilometer beschleunigen.

Grund für den Stillstand des Looping-Karussells war laut Frühlingsfest-Veranstalter nicht - wie zunächst vermutet - ein Stromausfall, sondern eine gelockerte Anschlussklemme. Laut in.Stuttgart sei nicht nur beim Booster Maxxx, sondern auch bei den Buden ringsum der Strom weggewesen. Den Fehler haben die Stuttgart Netze noch in derselben Nacht behoben. Die Polizei ermittelt zu dem Fall. Da der TÜV Süd am Fahrgeschäft keinen Defekt feststellen konnte, ging es bereits am Montag wieder in Betrieb.