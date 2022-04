Stuttgarter Frühlingsfest "light" ohne Maskenpflicht

Die Aufbauarbeiten laufen schon auf Hochtouren: Am Karsamstag soll das Stuttgarter Frühlingsfest nach zwei Jahren Pause wieder auf dem Cannstatter Wasen starten - in der "Light"-Version.

Pünktlich um 12 Uhr soll Stuttgarts Wirtschaftsbürgermeister Thomas Fuhrmann das allseits beliebte Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen im Almhüttendorf eröffnen. Man habe sich bei aller Vorfreude bewusst für eine kleinere Version ohne große Festzelte und Partymusik, ohne große Eröffnungsfeier und Abschlussfeuerwerk entschieden, so Fuhrmann. Gründe seien die dynamische Corona-Lage sowie der Krieg in der Ukraine.

Masken keine Pflicht, aber auch kein Tabu

Laut Andreas Kroll, Geschäftsführer des Veranstalters in.stuttgart, ist das Tragen einer Maske zwar keine Pflicht, aber unter Umständen empfohlen. "Insbesondere in Situationen und an Tagen auf dem Cannstatter Wasen, wenn der Mindestabstand auf dem Festgelände nicht eingehalten werden kann oder der Andrang groß ist, sollten Masken kein Tabu sein", sagte Kroll.

Zu den Aufbauarbeiten für das Stuttgarter Frühlingsfest gehört das Montieren von vielen kleinen gunten Lichtern an der Verkleidung eines Fahrgeschäfts. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Comeback der Schausteller

230 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute locken die Besucher nach den zwei Corona-bedingten Absagen des Stuttgarter Frühlingsfests in den Jahren 2021 und 2020 auf den Cannstatter Wasen. Dieses Comeback "ist vor allem für die Schausteller immens wichtig", so Kroll.

"Als Veranstalter und nach dem langen Stillstand von rund zwei Jahren freuen wir uns, dass mit dem Frühlingsfest light ein Stück Normalität in den Veranstaltungskalender zurückkehrt."

Neue Fahrgeschäfte

Neben Geisterbahnen, Autoscooter und dem Freifallturm ist beim Frühlingsfest "light" mit dem "Euro-Coaster" eine besondere Achterbahn am Start. Die Besucher sitzen unterhalb der Schiene wie in einem Skilift in einer Vierergondel - eine ungewohnte Perspektive. Neu ist außerdem die "Käfigschaukel". Sie wird durch Körperverlagerung in Schwung gesetzt und die Besucherinnen und Besucher können damit auch Loopings drehen.

Das Frühlingsfest "light" findet ohne die drei traditionellen Festzelte, ohne große Eröffnungsfeier und ohne das Abschlussfeuerwerk mit Musik statt. Es wird am 16. April eröffnet und dauert bis zum 8. Mai. Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte von montags bis freitags ab 14 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ab 12 Uhr.