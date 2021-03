per Mail teilen

2020 ist das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen coronabedingt kurzfristig abgesagt worden - die diesjährige Ausgabe wird wohl nur in abgespeckter Form stattfinden können.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat angedeutet, dass das Frühlingfest in Stuttgart auch in diesem Jahr wegen Corona möglicherweise nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Dem SWR sagte Nopper, es würden Alternativen geprüft.

Feiern wohl nur in ausgedehnten Biergärten

Eventuell sei es eine Möglichkeit, ohne Festzelte, aber in ausgedehnten Biergärten zu feiern. Die Hygiene-Regeln müssten jedoch eingehalten werden. Das Stuttgarter Frühlingsfest sollte eigentlich im April stattfinden. Es lockt jährlich mehr als eine Million Besucher an und gilt als das größte Frühlingsfest Europas. Im vergangenen Jahr war das Volksfest kurz vor Beginn abgesagt worden.