Das Stuttgarter Frühlingsfest ist endgültig abgesagt. Es wird auch nicht auf Ende April/Anfang Mai verschoben. Das hat der Wirtschaftsausschuss der Stadt am Freitag entschieden.

SWR Miriam Staber

Die Entscheidung, das Stuttgarter Frühlingsfest endgültig abzusagen, fiel auf Grundlage einer Verwaltungsvorlage. Darin hieß es, dass eine Großveranstaltung wie das Stuttgarter Frühlingsfest vor dem Hintergrund der Pandemie in diesem Jahr nicht zu verantworten sei. In allen Großstädten in Deutschland seien Veranstaltungen dieser Art und Größe bis in den Sommer abgesagt. Das Traditionsfest sollte vom 17. April bis zum 9. Mai stattfinden. Auch im vergangenen Jahr war das Frühlingsfest wegen Corona abgesagt worden.

Frühlingsfest light im Frühsommer?

Vor allem die Ausbreitung der Virus-Mutanten macht der Stadtverwaltung Sorgen. In den vergangenen Jahren kamen zu dem Fest bis zu eineinhalb Millionen Menschen aus vielen Ländern. Die Stadt will nun mit Wirten und Schaustellern im kommenden Monat nach einer Lösung suchen. Im Gespräch ist eine Art Ersatz-Fest auf dem Wasen im Frühsommer.