Insgesamt rund 700.000 Menschen haben das Stuttgarter Frühlingsfest bisher besucht. Das geht aus der Halbzeitbilanz hervor, die der Veranstalter in Stuttgart am Donnerstag vorstellte.

Der Veranstalter des Stuttgarter Frühlingsfestes hat am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz gezogen. Von den seither rund 700.000 Besucherinnen und Besuchern kämen die meisten aus der Region, es habe aber auch sehr viele internationale Gäste gegeben.

Erwartungen des Veranstalters übertroffen

"Wir sind mehr als zufrieden", sagt Markus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Allein bei der Eröffnung und am ersten Wochenende seien knapp 200.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Mit rund 370.000 Gästen sei das 1.-Mai-Wochenende aber dann das "absolute Rekord-Wochenende" gewesen, so der Veranstalter.

Auch die Wirtinnen und Wirte sowie Schaustellerinnen und Schausteller seien sehr zufrieden und könnten ein positives Zwischenfazit ziehen. "Wenn sich das weiterhin so entwickelt, werden wir deutlich über eine Million kommen", so Christen. "Und dann bleibt für jeden etwas übrig, und die Investitionen können sich tragen."

Streckensperrungen halten Besucher nicht ab

Die schwierige Verkehrssituation mit den Streckensperrungen der Deutschen Bahn aufgrund der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens scheinen keine große Rolle zu spielen. "Die Leute informieren sich und sind vorbereitet", so Christen. Die meisten kämen wohl mit den Sonderlinien der Stadtbahn, nachdem sie mit der S-Bahn oder der Regionalbahn zum Hauptbahnhof gereist seien. Zudem gebe es am Neckarpark und am Wasen auch noch 4.000 bis 5.000 Parkplätze.

"Königsalm" erstmals und letztmals dabei

Einen kleinen Eklat gab es bis zur Halbzeit auch schon. Diesmal nicht Sexismus und auch nichts mit politisch inkorrekten Liedtexten. Die "Königsalm" der Wirtin Nina Renoldi, eine große Festhütte mit vielen Holzverzierungen und einer Kutsche, die im Inneren über den Gästen schwebt, darf nur noch bis zum Ende des Frühlingsfestes "Königsalm" heißen. Denn jemand aus Nordhessen hatte sich die Namensrechte gesichert und jetzt geklagt. Das Amtsgericht Stuttgart entschied, dass Renoldi den Namen "Königsalm" jetzt während des Frühlingsfestes noch nutzen darf und ihn danach ändern muss.

Noch zwei Aktionstage bis zum Ende am 14. Mai

Das Stuttgarter Frühlingsfest endet am 14. Mai mit einem großen Musikfeuerwerk ab 21:30 Uhr. Besucherinnen und Besucher können in der zweiten Hälfte des Frühlingsfestes noch vom letzten Familientag am 10. Mai ab 13 Uhr oder von einem VfB-Fan-Tag am 9. Mai profitieren. Dann gibt es vergünstigte Preise.