Stadt Stuttgart genehmigt ein Frühlingsfest "light" auf dem Cannstatter Wasen

Dieses Jahr soll es in abgespeckter Form wieder ein Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen geben - ohne Bierzelte. Dennoch sollen die Besucher nicht auf dem Trockenen sitzen.

Das Stuttgarter Frühlingsfest kehrt als Frühlingsfest "light" auf den Cannstatter Wasen zurück. Die Stadt hat dafür nun grünes Licht gegeben, teilte sie am Mittwochnachmittag mit. Die beiden Jahre zuvor war das Fest corona-bedingt ausgefallen. Bereits im Februar war angekündigt worden, dass die Veranstaltung wahrscheinlich wiederstattfinden soll.

Ohne Bierzelte, aber mit Riesenrad

Nun stehen weitere Details fest: Die abgespeckte Version startet am Karsamstag, 16. April, und endet am 8. Mai. Die Fahrgeschäfte und Buden sollen unter der Woche von 14 bis 22 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr geöffnet haben - das Fest endet an den Abenden also etwas früher als in den Jahren zuvor.

Brauerei-Zelte wird es dieses Jahr nicht geben - dafür sollen Biergärten die Gäste anlocken. Imbisse, Buden und ein Riesenrad soll der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart zufolge wie gewohnt geben. An Fahrgeschäften werden zum Beispiel eine Wildwasserbahn, ein Freifallturm, eine "Wilde Maus" und Achterbahnen im Angebot sein.

Corona: Hoffen auf Lockerungen bis zum Start des Frühlingsfestes

Das Konzept sei so geplant, dass man auf verschiedene Pandemie-Lagen reagieren kann. "Die Planung ist intensiv und anspruchsvoll, insbesondere aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit", sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer von in.Stuttgart. Er geht aktuell von einer Lockerung der Pandemie-Regeln bis zum Start des Frühlingsfestes aus. Dann könne man auf ein Einzäunen des Festgeländes verzichten. "Klar ist, die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt der kommenden Corona-Verordnung vom 20. März“, so Kroll.