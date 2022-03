Der Frühling in Stuttgart lädt ein zum Rausgehen in den Park.

Warme Temperaturen haben am Freitag den ganzen Tag viele Menschen in Stuttgart ins Freie gelockt. Ob im Park der Villa Berg, auf den Bänken am Schlosspark oder in den vielen Schrebergärten in und um die Landeshauptstadt: Überall genossen die Menschen die warmen Sonnenstrahlen.

Es bleibt warm

Der Deutsche Wetterdienst verspricht in seiner Prognose für Stuttgart und die Region auch für das ganze Wochenende Sonne und warme Temperaturen bis 20 Grad.