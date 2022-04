Aufbau des Stuttgarter Frühlingsfests "light" läuft auf vollen Touren

Die Corona-Zahlen sinken, die Temperaturen steigen: In Stuttgart wollen Schausteller ihre Fahrgeschäfte wieder ab Samstag auf dem abgespeckten Frühlingsfest für die Besucher öffnen.

"82. Stuttgarter Frühlingsfest light", so lautet in diesem Jahr die Überschrift zu dem traditionsreichen Fest, das nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder auf dem Gelände am Cannstatter Wasen stattfinden kann. Das Fest vom 16. April bis zum 8. Mai hat für die Schausteller und Marktkaufleute daher eine ganz besondere Bedeutung. Der Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte läuft fünf Tage vor Beginn auf vollen Touren.

"Wir sind froh, dass wir nach fast zwei Jahren Pause wieder arbeiten dürfen. Allerdings sind uns von unseren vier festen Mitarbeitern nur zwei geblieben. Aber andere hat es noch schlimmer erwischt."

Viele der rund 230 Schausteller, Gastronomen und Marktkaufleute, die auf dem Frühlingsfest ihre Buden, Stände und Fahrgeschäfte aufbauen, haben nur durch staatliche Hilfen und Kredite die Zeit seit Beginn der Pandemie überbrücken können. "Es ist eine ganz schwierige Zeit", sagt Ludwig Meeß, "aber nun sind wir alle voller Vorfreude."

Draußen feiern beim Frühlingsfest "light"

Unterhaltung für die ganze Familie wollen die Schausteller beim Frühlingsfest bieten. Wegen der Pandemie und der hohen Ansteckungsgefahr durch die aktuellen Virusmutationen werden jedoch so viele Aktivitäten wie möglich ins Freie verlegt: Das Biergarten-Konzept der letzten Jahre soll fortgeführt werden, heißt es von seiten der Veranstalter. Dafür erhalten die Gastronomen auch mehr Fläche als zuvor.

Riesenrad und Wildwasserbahn als Besucher-Attraktionen

Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Biergärten, Imbisse, Laufgeschäfte, ein Riesenrad und weitere Attraktionen, die bereits bei der letzten Auflage des Frühlingsfestes im Jahr 2019 die Besucher begeistert haben: Die Wildwasserbahn, der Freifallturm, die "Wilde Maus" und natürlich die Achterbahnen werden auch in diesem Frühling wieder Anziehungspunkte auf dem Wasen sein.

Neue Fahrgeschäfte

Neben Geisterbahnen, Autoscooter und dem Freifallturm ist beim Frühlingsfest "light" mit dem "Euro-Coaster" eine besondere Achterbahn am Start. Die Besucher sitzen unterhalb der Schiene wie in einem Skilift in einer Vierergondel - eine ungewohnte Perspektive. Neu ist außerdem die "Käfigschaukel". Sie wird - ähnlich wie vor Jahrzehnten bei einer Schiffschaukel - durch Körperverlagerung in Schwung gesetzt. Die Besucherinnen und Besucher können damit auch Loopings drehen.

Muskeln, Maschinenkraft und Hirn ist gefragt beim Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen. SWR

Kein Festzelt, kein Feuerwerk beim Frühlingsfest "light"

Eröffnet wird das Volksfest am Karsamstag, den 16. April um 12 Uhr ohne das ganz großes Zeremoniell der Vor-Corona-Zeit. Mit Rücksicht auf die Pandemie und das Kriegsgeschehen in der Ukraine gibt es in diesem Jahr keines der bekannten drei großen Brauerei-Festzelte mit Partymusik und -stimmung. Auch auf ein Musikfeuerwerk wird in diesem Jahr beim Abschluss des Frühlingsfestes verzichtet.

"Wichtig ist es für die Schausteller, dass es jetzt wieder losgeht. Sie hatten zwei Jahre lang so etwas wie Berufsverbot."

Für in.Stuttgart-Geschäftsführer Andreas Kroll ist das Frühlingsfest der Jahresauftakt der Veranstaltungen und gleichzeitig ein wichtiges Signal für alle städtischen Veranstaltungen. Die Besucherzahlen aus Vor-Coronazeiten erwartet Kroll nicht. "Wir wissen nicht, wie sich die Menschen nach der Pandemie verhalten werden - und auch angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine." Doch die Menschen brauchen auch Zerstreuung, so Kroll, vor allem die Kinder. "Wir hoffen in viele glückliche Gesichter bei den Besuchern blicken zu können."

Maskentragen erlaubt - Testpflicht aufgehoben

Die baden-württembergische Landesregierung hat das Ende der bislang gültigen Basisschutzmaßnahmen, die in den vergangenen Monaten in der Corona-Verordnung geregelt waren, Anfang des Monats beschlossen. Dazu gehört unter anderem die Abschaffung der Maskenpflicht und der Testpflicht bei Veranstaltungen. "Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung und appellieren an die Selbstverantwortung der Besucherinnen und Besucher", hatte in.Stuttgart-Geschäftsführer Kroll bereits nach Ankündigung des Frühlingsfestes "light" erklärt. Wo das Gebot Abstand einzuhalten nicht möglich ist, sollten Masken kein Tabu sein, so Kroll.