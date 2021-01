Nach acht ereignisreichen Jahren endet am 6. Januar die Amtszeit von Fritz Kuhn (Grüne) als Oberbürgermeister in Stuttgart. Was er künftig machen will, erzählt er im SWR-Interview.

Fritz Kuhn (Grüne) ist noch bis zum 6. Januar OB in Stuttgart. Sein Nachfolger ist Frank Nopper (CDU). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

SWR: Sind die acht Jahre Ihrer Amtszeit eher schnell vergangen oder eher langsam?

Fritz Kuhn: "Meine Zeiterfahrung ist, dass die acht Jahre im Flug vorbeigegangen sind. Wenn sie dicht und viel zu arbeiten haben, dann vergeht die Zeit einfach schneller. Also mir war nie langweilig und oft am Sonntagabend habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich schon wieder Sonntag. So schnell vergeht das. Also die Zeiterfahrung ist eine sehr starke Beschleunigung."

Welche Ereignisse und Erlebnisse sind für Sie rückblickend besonders im Gedächtnis geblieben, die Sie vielleicht auch über das Amt hinaus noch beschäftigen werden?

"Also das sind ganz besondere Sachen wie die notwendige Fernsehturmschließung oder die Krawallnacht. Aber es sind auch besonders schöne Sachen wie die Eröffnung der Wagenhallen oder das erste Colours-Festival von Eric Gauthier. Auch die Eröffnung des Wilhelmspalais war sehr, sehr schön. Und dann bin ich einer, der sich auch an so kleine Begegnung erinnert: Wo mal mit einem Bürger oder einer Bürgerin auf dem Marktplatz dieses oder jenes Gespräch stattfand. Das ist so ein richtiger Mischmasch von verschiedenen Eindrücken. Und ich gehe davon aus, wenn ich dann nicht mehr im Amt bin, dass dann immer wieder Erinnerungen dieser Art kommen. Oder auf einer Reise in die Partnerstädte von uns, Eindrücke, die man da hatte - da freue ich mich auch drauf, diese Erinnerungen dann beleben zu können."

Sie sprechen schon persönliche Begegnungen an: Gab es da welche, die Sie als schön in Erinnerung behalten? Also mit Menschen, die sie während der Amtszeit getroffen haben, die Sie davor noch nicht kannten?

"Es gab ganz viele Begegnungen, ich kann da jetzt auch nicht einzelne hervorheben. Du begegnest am ganzen Tag immer wieder Leuten, die dich überraschen: Schriftsteller, Kunstleute, Musiker, Architekten - da haben wir sehr starke Persönlichkeiten da gehabt - auch aus dem sozialen Bereich. Leute, die extrem viel für die Gemeinschaft leisten, zum Beispiel aus der Integrationsszene. Also ich finde, die Stadt ist voller Reichtümer an Persönlichkeiten, auf die es ankommt."

Jetzt leben Sie auch künftig weiter in dieser Stadt, die sie verwaltet und gestaltet haben. Jetzt sind Sie aber in Anführungszeichen nur noch "Bürger". Glauben Sie, dass Ihnen das leicht fällt?

"Das ist mit Sicherheit eine Veränderung. Auf der anderen Seite kann mir auch keiner mehr sagen 'Da ums Eck ist ein Fahrrad umgefallen, das müssen Sie jetzt wieder richten lassen'. Ich bin dann ein normaler Bürger und werde mir die Sachen genauer anschauen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich mich nicht einmischen werde. Jetzt kommt ein neuer OB, der hat eine neue, eigene Verantwortung. Ich werde das nicht auf dem Zaun sitzend kommentieren."

Was haben Sie sich vorgenommen für die kommenden Jahre? Was wollen Sie unternehmen?

"Ich bin noch nicht sprechfähig, was ich ab dem 7. Januar mache. Aber ich will Ihnen mal eines erzählen: Ich werde auf jeden Fall ausschlafen, wann immer ich will. Weil meine letzten 40 Jahre hatten damit zu tun, dass man eigentlich zu wenig Schlaf bekommen hat, weil man dies oder jenes in einem Amt oder Mandat machen musste. Ich werde das Leben genießen, ich werde wieder mehr kochen – und natürlich werde ich auch noch ein paar andere Sachen machen, aber die sind noch nicht spruchreif."